“Haverá resistência de corporações e a principal é a militar”, diz FHC

São Paulo – Fernando Henrique Cardoso disse nesta quarta-feira (12), em evento na Fecomercio em São Paulo que “o desafio fiscal está arraigado em interesses” e que isso será um obstáculo para a reforma da Previdência.

“Haverá resistências grandes das corporações e a principal corporação hoje é a militar”, disse o ex-presidente da República.

Sua recomendação é que o governo escolha três ou quatro coisas para focar, pois “não dá para fazer tudo. Você tem que saber o que é mais desafiador e necessário e tentar fazer”.

Um dos aspectos mais importantes para ter sucesso no governo, segundo ele, é “fulanizar as ideias” e fazer com que os deputados acreditem no que está se tentando pois “o Congresso só funciona na medida que a agenda é dada pelo Executivo”.

Questionado por uma pessoa da plateia sobre se uma pressão popular poderia contrabalançar “forças raivosas” na oposição, FHC respondeu que “é difícil porque Bolsonaro faz parte das forças raivosas” mas que tem visto um tom mais ameno que espera que seja mantido.

O ex-presidente disse que na eleição todos “os antigos partidos ruíram, incluindo o meu” e disse que tentou criar “diretórios virtuais” no PSDB mas foi derrotado.

Antes, ele havia brincado sobre sua pouca participação e poder efetivo no partido, dizendo que “ninguém me obedece” e que nem sabe onde fica a sede.