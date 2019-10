Hasselman ou Bolsonaro? PSL cogita Joice como pré-candidata à Presidência

São Paulo – Em meio a uma crise de relacionamento entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o do PSL, Luciano Bivar, o partido cogita a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) para ser pré-candidata à Presidência da República pela sigla em 2022. A informação foi divulgada neste sábado (26) pela colunista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

O presidente tem travado uma guerra interna no PSL com Bivar de forma velada pelo controle sobre o fundo eleitoral que a legenda – que hoje tem a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados – terá à disposição na eleição municipal do ano que vem.

A saída do presidente do partido já foi acenada algumas vezes por ele.

A deputada, que estava sendo considerada até então para concorrer à prefeitura de São Paulo pela sigla, deixou a liderança do governo no Congresso Nacional na semana passada, depois de ter se envolvido em uma polêmica disputa sobre a liderança do PSL na Câmara.

Enquanto Bolsonaro articulava para que um dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), assumisse o lugar, Joice chegou a assinar uma lista de apoio à permanência de Delegado Waldir (GO) na liderança do PSL na Casa,

Na opinião da deputada, o filho do presidente não tem “legitimidade” para o cargo de líder do partido, mesmo que consiga as assinaturas necessárias.