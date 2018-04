Hashtag de apoio a Lula é a mais comentada no Twitter Brasil

São Paulo – Nas últimas três horas, a prisão do ex-presidente Lula foi o tema mais comentado no Twitter Brasil. A hashtag mais replicada na rede social durante o período é #EuSouLula.

O ex-presidente já havia declarado, durante missa celebrada em nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que iria se entregar neste sábado, 7, à Polícia Federal para dar início ao cumprimento da pena no caso do triplex do Guarujá. A afirmação impulsionou as mensagens de apoiadores na rede social.

Após a confirmação de que o ex-presidente havia deixado o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que ocorreu para se entregar à Polícia Federal, internautas críticos a Lula passaram a tuitar a hashtag #LulaNaPrisão, mas o termo ainda não chegou aos mais comentados da última hora.

Outro termo que passou a ser recorrente no Twitter foi “Congonhas”, onde um jato da Polícia Federal aguarda a chegada de Lula para levá-lo a Curitiba.