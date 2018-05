Haddad visita governadores para tratar da “campanha” de Lula

Coordenador do programa de governo do PT e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad começa, nesta quinta, a visitar governadores do Nordeste de partidos definidos como progressistas. O objetivo oficial das visitas, discutido com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é pedir contribuições para o plano de governo de Lula, que lançará sua pré-candidatura à presidência da República na próxima semana, no dia 27, com atos em todas as cidades em que o partido está organizado.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

A ideia é buscar programas implementados por esses governadores, de partidos como o PSB e o PCdoB, e que possam ser reproduzidos a nível nacional. Mas Haddad, como um dos indicados por Lula para manter o diálogo com partidos que possam fazer uma aliança com o PT para a eleição, deve mesmo é tratar da conjuntura eleitoral.

Na semana passada, o ex-prefeito visitou Lula pela primeira vez na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril. Ao final da visita, ele e a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional da legenda, relataram que Lula havia “liberado” o PT para conversar com outros partidos de centro-esquerda visando uma aliança para o segundo turno.

Haddad visita, nesta sexta, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, um dos partidos com que o PT ainda tenta viabilizar uma aliança. Segundo o portal 360, a pauta deve ser a gestão da educação do Estado, que possui a maior rede de escolas de Ensino Médio integral do país. Haddad deve ir ainda à Paraíba, também comandada pelo PSB, para falar com o governador Ricardo Coutinho, e ao Maranhão, para visitar o governador Flávio Dino, do PCdoB, aliado histórico do PT.

O giro de Haddad pelo país, que começou na semana passada quando ele esteve no Acre, vem em um momento decisivo para o PT, com os recentes questionamentos por parte dos governadores petistas sobre a estratégia do partido de insistir na candidatura de Lula.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), defendeu publicamente, na semana passada, um apoio a Ciro Gomes, pré-candidato à eleição pelo PDT. Outros governadores, como Rui Costa (Bahia) e Wellington Dias (Piauí), também já demonstraram interesse em apoiar Ciro, inclusive defendendo uma chapa conjunta, com Haddad como vice.

Lula e Gleisi seguem firmes na candidatura de Lula, preso em Curitiba e impossibilitado de concorrer. A decisão dá ao tour de Haddad ares surrealistas. O PT segue com um pé no mundo real, e outro bem firme no mundo da fantasia.