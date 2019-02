Haddad vai construir ciclovia na Doutor Arnaldo

São Paulo – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está desenvolvendo o projeto de uma ciclovia no canteiro central da Avenida Doutor Arnaldo, no Sumaré, na zona oeste de São Paulo. Segundo o secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, ainda não há uma data para que as obras comecem.

Segundo ele, as faixas para bike na via serão um importante elo na cidade, já que ela será integrada com as ciclovias da Avenida Paulista e da Rua Consolação – a pintura das pistas deve começar neste mês.

A futura ciclovia segue o caminho de um eixo viário que começa no Jabaquara, na zona sul, passa pela Paulista e chega na Avenida Heitor Penteado, em bairros como Pompeia e Sumarezinho. O caminho que os ciclistas vão percorrer pedalando é o mesmo que os passageiros da Linha 1-Azul e 2-Verde do Metrô.