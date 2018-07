Haddad: PT propõe mudar forma de escolha no Supremo

São Paulo – Coordenador do programa de governo do PT e apontado como possível substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, na disputa presidencial – possibilidade que ele neste momento nega -, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad disse que o partido pretende mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje atribuição do presidente da República.

Sobre a tática do PT de insistir com a candidatura do ex-presidente – potencialmente enquadrado na Ficha Limpa – até os últimos recursos na Justiça Eleitoral, ele disse que “a situação é tão inédita” que não sabe “avaliar se vai dar tempo de transferir os votos”.