Haddad, Luxemburgo e Manuela d’Ávila chegam ao sindicato no ABC

São Bernardo do Campo, SP – Aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegaram na manhã de hoje (7) à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), onde o petista está desde quinta-feira (5). Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e Manuela d’Ávila, pré-candidata à Presidência da República pelo PCdoB, estão entre os que estão no local, além de Wanderley Luxemburgo, ex-técnico do Palmeiras e do Santos.

Eles participam daqui a pouco de uma missa em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, marcada para às 9h30, e que faria 68 anos neste sábado (7).

A missa vai acontecer na rua em frente ao sindicato. A expectativa é que a ex-presidente Dilma Rousseff também participe.

Quem chegou também ao local foi o ex-ministro Aldo Rebelo. Na sede do sindicato, a concentração de militantes é grande e os andares superiores começaram a ser esvaziados.