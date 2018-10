Haddad deseja sorte a Bolsonaro pelo Twitter; presidente eleito agradece

Brasília – O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, usou o Twitter nesta segunda-feira para cumprimentar o presidente eleito, Jair Bolsonaro, pela vitória no segundo turno das eleições, e o capitão da reserva respondeu mais tarde agradecendo as palavras do petista e afirmou que “o Brasil merece o melhor”.

A troca de mensagens entre os dois adversários no segundo turno da eleição presidencial acontece depois de Haddad ter se recusado, no domingo, a ligar para o vencedor da disputa pelo Palácio do Planalto e depois de uma campanha em que as ofensas pessoais entre os dois candidatos foi constante.

“Presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve,com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte!”, escreveu Haddad.

Mais tarde, Bolsonaro republicou a mensagem de Haddad em sua conta no Twitter e respondeu ao petista.

“Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras! Realmente o Brasil merece o melhor”, escreveu o presidente eleito.

No domingo, depois de saber o resultado, Haddad informou à família e ao comando da campanha que não telefonaria para cumprimentar Bolsonaro pela vitória. Em 2016, quando foi derrotado por João Doria (PSDB) na disputa pela prefeitura de São Paulo, Haddad ligou para cumprimentar o adversário, mesmo tendo uma relação difícil com o tucano.

Haddad responsabiliza diretamente Bolsonaro pela enxurrada de ataques pessoais e mentiras divulgadas contra ele nas redes sociais durante a campanha, e disse ter sido pessoalmente ofendido pelo presidente eleito.

Bolsonaro, do PSL, venceu a disputa pelo Palácio do Planalto com 55,1 por cento dos votos válidos, contra 44,9 por cento de Haddad.