“Habemus vice”, comemora Marina Silva

Brasília – A presidenciável da Rede, Marina Silva, comemorou nesta quinta-feira, 2, a confirmação de Eduardo Jorge (PV) como seu vice. “Habemus vice”, brincou.

Depois de uma semana de negociação com a Rede, dirigentes verdes confirmaram nesta quinta-feira a aceitação do convite. A convenção da Rede ocorre no sábado, 4, e Eduardo já deve estar no palanque como vice.

“Recebi com muita alegria decisão que foi tomada pelo Partido Verde e seus dirigentes. Pela decisão do próprio Eduardo em aceitar o convite em compor o vice. Agora integrar nossas equipes e fazer uma campanha bonita pra mudar o Brasil”, disse Marina à reportagem.

Os dois foram colegas de partido quando Marina estava no PV – ela concorreu ao Planalto pela sigla em 2010 e ele, em 2014. Eduardo vinha atuando desde o início do ano como defensor no PV da aliança com a Rede.

Questionada sobre o fato de os dois terem perfis semelhantes por serem ambientalistas, Marina respondeu que “ele é uma das melhores autoridades em saúde pública um dos assuntos mais difíceis para a população brasileira”. Eduardo é médico sanitarista.

A pré-candidata comemorou que eles atuarão em duas “frentes” distintas, podendo se dividir para visitar todo o País.