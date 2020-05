“Há lealdades maiores do que as pessoais”, diz Moro após depoimento à PF

RIO – Algumas horas após prestar depoimento à Polícia Federal, onde apresentou novas provas contra o presidente Jair Bolsonaro, o ex-juiz Sergio Moro se manifestou através de um post em uma de suas redes socias: “Há lealdades maiores do que as pessoais”, diz a publicação no Twitter de Moro, publicada na manhã deste domingo.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública acusa Bolsonaro de atuar no sentido de intervir diretamente na PF.

Moro prestou depoimento neste sábado por mais de 8 horas na sede da superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. A oitiva foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, que supervisiona as investigações.

O inquérito aberto pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, investiga o teor do discurso de Moro ao se despedir do cargo de ministro da Justiça, no dia 24 de abril, quando acusou Bolsonaro de tentar interferir indevidamente na PF.