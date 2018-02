Gusttavo Lima posta vídeo atirando com fuzil e apoia Bolsonaro

Hoje em dia no Brasil só está desarmado o cidadão de bem. Revogação do Estatuto do desarmamento já… Nossas família e nossas casas protegidas, Barrett .50… Tarde no clube de tiro, thank You brooo @mullertraining !!! #bolsonaro2018 @jairmessiasbolsonaro

