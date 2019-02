Guedes terá reunião com presidente do Senado no período da tarde

Brasília – O ministro da Economia, Paulo Guedes, terá reunião nesta quinta-feira, 7, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), às 15 horas (de Brasília). O encontro, que ocorrerá na residência oficial da presidência do Senado, foi confirmado há pouco pela assessoria do ministério.

Na reta final de elaboração da proposta de reforma da Previdência que será apresentada ao Congresso, Guedes tem feito reuniões esta semana para costurar o encaminhamento da matéria.

Ele já se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com o Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Nesta quinta-feira, Guedes participa ainda de café do Brazil-U.S. Business Council no período da manhã. O ministro já chegou ao evento, que é realizado em um hotel de Brasília e é fechado à imprensa.

Ainda pela manhã, o ministro recebe, em audiências separadas, o embaixador italiano Antonio Bernardini e executivos da Shell. À tarde, Guedes terá encontros com representantes do Citibank e do Barclays.