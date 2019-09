Guedes: Não é possível confundir brincadeiras com redução da democracia

Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a democracia no Brasil “é vibrante”. A correspondentes internacionais, na tarde desta sexta-feira, 13, Guedes disse que não é possível confundir “maus modos e más maneiras ou más palavras, brincadeiras às vezes infelizes, com redução do espaço democrático”.

Na semana passada, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, escreveu nas redes sociais que o “Brasil não mudará por vias democráticas”, o que gerou grande repercussão na imprensa e entre lideranças políticas.

O ministro Guedes também, recentemente, foi obrigado a pedir desculpa por comentar a aparência da primeira-dama da França, Brigitte Macron. Aos correspondentes, o ministro disse que também ele às vezes faz brincadeiras infelizes.

“Espaço democrático tem uma definição muito clara. As instituições estão atuando plenamente. É uma democracia vibrante que agora tem liberais e conservadores”, complementou.