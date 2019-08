Guedes: 17 privatizações a serem anunciadas hoje

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo deverá anunciar, nesta quarta-feira (20), 17 empresas públicas que serão incluídas na lista de privatização até o final do ano. Guedes não adiantou o nome das empresas, mas disse que o governo vai acelerar ainda mais as privatizações. “As coisas estão acontecendo devagarzinho, vai uma BR Distribuidora aqui, daqui a pouco vem uma Eletrobras, uma Telebras, daqui a pouco vem também os Correios, está tudo na lista. Amanhã deve ser anunciado umas 17 empresas só para completar o ano. Ano que vem tem mais”, disse o ministro em um evento do jornal Valor Econômico, na capital paulista.

Nova fase da Lava-Jato

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a 63ª fase da Operação Lava-Jato. Segundo a PF, são cumpridos dois mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. O site G1 apurou que os alvos de prisão são os dois ex-executivos da Odebrecht Maurício Ferro e Newton de Souza. Segundo a PF, esta fase investiga a suspeita de pagamentos periódicos por parte da Odebrecht aos ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega.

Campos Neto nomeia presidente do “novo Coaf”

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, nomeou nesta terça-feira Ricardo Liáo para a presidência da Unidade de Inteligência Financeira, antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Liáo, servidor de carreira aposentado do BC, era diretor de Supervisão do Coaf, área responsável pela regulação, fiscalização e a aplicação de penas administrativas relativas à prevenção à lavagem de dinheiro. Nesta terça-feira, 20, foi publicado no Diário Oficial da União a Medida Provisória nº 893 que transformou o Coaf na Unidade de Inteligência Financeira, vinculada ao Banco Central. Segundo a MP, a Unidade de Inteligência Financeira será “responsável por produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais e internacionais”.

Após Bolsonaro sinalizar recuo, Eduardo diz que indicação está mantida

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou na tarde desta terça-feira, 20, que sua indicação à embaixada do Brasil em Washington está mantida. As declarações foram dadas após o presidente Jair Bolsonaro admitir a possibilidade de desistir da indicação do filho caso sinta que o Senado possa rejeitar o pedido. “Estão dando o enfoque, tentando dar contorno de que o presidente poderia estar voltando atrás. Não tive nenhuma conversa dessa com ele. (Minha indicação) Está mantida. Estamos seguindo adiante”, afirmou o parlamentar no Plenário da Câmara. Pela manhã, o presidente sinalizou que poderia desistir da indicação caso o governo não tenha votos suficientes para garantir a aprovação do nome do filho. “Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Mas tudo pode acontecer”, disse o presidente ao ser questionado sobre as dificuldades que a indicação enfrenta no Senado.

Doria apresenta Frota à bancada do PSDB na Câmara

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve em Brasília nesta terça-feira, 20, para apresentar à bancada tucana da Câmara dos Deputados o mais novo filiado do partido, o Alexandre Frota. O deputado foi expulso do partido de Jair Bolsonaro, PSL, na semana passada. Desde então, ele não tinha voltado à Câmara e havia dito que só voltaria quando tivesse resolvido com qual partido seguiria seu mandato. Ontem, Frota criticou o que chamou de “ditadura bolsonariana” em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Segundo ele, que apoiou o presidente durante a disputa eleitoral, não existe abertura ao diálogo e nem espaço para quem pensa diferente. “Bolsonaro quer fazer as coisas do jeito dele, ouve muito pouco aqueles que querem se posicionar”. A ida de Alexandre Frota para o PSDB expôs ainda mais a divisão entre a chamada “velha-guarda” do partido e o governador João Doria.

Sequestro na ponte

Após quatro horas de sequestro, um homem que manteve 37 passageiros de um ônibus reféns na Ponte Rio-Niterói, nesta terça-feira 20, foi atingido por um franco-atirador (sniper) e morreu na cena do crime. A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a morte do sequestrador, identificado como Willian Augusto da Silva, de 20 anos, e informou que a arma usada por ele era um simulacro, ou seja, de brinquedo. “No contato, ele alegou que queria se matar, iria se atirar da ponte, estava difícil manter a negociação, ele saiu do ônibus e apontou a arma para uma vítima. Sempre tomamos por princípio que a arma era real. O ônibus estava engatilhado, com garrafas PET com gasolina penduradas e ele tinha um isqueiro, então a ameaça era real”, disse o comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, tenente-coronel Maurílio Nunes. Após o abatimento do sequestrador, o Governador no estado, Wilson Witzel, apareceu comemorando a ação da polícia energeticamente, em vez de lamentar o episódio como um todo.

Brasil proíbe entrada de funcionários do regime venezuelano

O governo brasileiro elaborará uma lista de funcionários do regime venezuelano que terão a entrada proibida no território nacional. A medida foi confirmada em portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira 20, assinada pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A decisão é justificada sob a alegação de que o governo de Nicolás Maduro “contraria princípios e objetivos da Constituição Federal [Brasileira], atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos”. Os nomes dos funcionários de Maduro que não poderão ingressar no território brasileiro serão ainda listados pelo Ministério das Relações Exteriores e, posteriormente, encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Recomeço na Itália

Outro governo italiano terminou prematuramente. Nesta terça-feira, 20, em audiência no Senado, o primeiro-ministro Giuseppe Conte, líder da coalizão governista formada por seu partido, o Movimento 5-Estrelas, e o ultradireitista A Liga, renunciou ao cargo. No começo de agosto, o país foi jogado em um novo caos político quando o ministro do Interior, Matteo Salvini, da Liga, anunciou o fim da coalizão com o 5-Estrelas e pediu por novas eleições. “A crise em curso impede a ação deste governo, que se encerra aqui”, afirmou Conte ao Senado. Em sua fala, também classificou a ação de Salvini como “irresponsável” e disse que este tipo de atitude poderia levar os italianos às urnas “a cada ano”. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que completou 74 anos em 2019, o país teve 66 governos diferentes.

Rússia e China denunciam escalada militar dos EUA

Rússia e China condenaram nesta terça-feira, 20, o primeiro teste dos Estados Unidos de um míssil de médio alcance desde a Guerra Fria, ao mesmo tempo que denunciaram o risco de uma “escalada” de tensões militares e da retomada de uma corrida armamentista. O teste marca o fim do tratado de desarmamento INF, que aboliu o uso pelos Estados Unidos e Rússia de mísseis terrestres com alcance de 500 a 5.500 quilômetros, oficialmente suspenso há menos de um mês pelas duas potências rivais. “Lamentamos tudo isto. O governo dos Estados Unidos toma de maneira flagrante o caminho de uma escalada de tensões militares, mas não cederemos à provocação”, declarou o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Riabkov. O governo da China criticou uma “escalada de confrontos militares que terá graves consequências negativas para a segurança regional e internacional”. Pequim acusou Washington de buscar “a superioridade militar unilateral”.