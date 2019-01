Grupo incendeia ônibus e explode bomba em Fortaleza

Um grupo explodiu, na madrugada de hoje (3), uma bomba em um viaduto do município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação foi registrada por volta das 0h30, quando policiais que estavam na região ouviram um forte estrondo e se deslocaram para o local.

Os autores do ataque deixaram um bilhete alertando que aquilo seria um aviso e reivindicando melhores condições nos presídios.

Uma das colunas do viaduto foi atingida por explosivos e o trânsito foi totalmente interrompido – apenas as alças do dispositivo permanecem com fluxo de veículos. Até o momento, homens da PRF seguem no local e aguardam a chegada de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Ainda de acordo com a corporação, dois ônibus e uma van foram incendiados também durante a madrugada de hoje. Os veículos maiores foram atacados dentro da capital cearense e a van, em Caucaia.