Grupo favorável a Lula se concentra em frente à PF em Curitiba

Manifestantes favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começam a chegar ao prédio da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Cerca de 30 pessoas se concentram em frente ao local onde Lula deve ficar preso.

Com palavras de ordem, os manifestantes formam um cordão humano em frente ao portão do prédio e afirmam que vão ficar no espaço em vigília e em apoio ao petista.

Segundo Nelson Silva de Souza, da Força Sindical no Paraná, a prisão de Lula é injusta. “Nós vamos ficar aqui. O processo na Justiça não terminou. Em seis meses julgaram todo o processo do Lula e de outros, não. Então é uma perseguição política. Deixa o Lula ir para as urnas.”

Chegou a ocorrer uma discussão entre dois manifestantes contrários ao ex-presidente e o grupo favorável. Mas os manifestantes contrários se afastaram do local.

Ontem (6), também em frente ao prédio, cerca de 50 pessoas se reuniram para protestar contra Lula pedindo a prisão dele. Com bandeiras do Brasil e com roupas nas cores verde e amarelo, comemoravam a decisão do juiz federal Sérgio Moro que determinou a prisão do ex-presidente.