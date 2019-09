Greve Global pelo Clima

Brasileiros de várias regiões do país aderem nesta sexta-feira (20) ao movimento mundial da “Greve Global pelo Clima“, com o objetivo de pressionar políticos e autoridades por respostas efetivas para conter as mudanças climáticas que atingem todo o mundo. Inspirada pelo “Fridays for Future“, da ativista ambiental sueca Greta Thunberg, a mobilização foi proposta por seguidores do movimento no Brasil. Mais de quarenta cidades já confirmaram protestos e passeatas durante todo o dia. “Vocês tão (sic) sentindo o climão? Não adianta mais fingir que não está acontecendo, só olhar e não fazer nada, chegou no limite! Tá rolando um climão climático, a tão falada crise climática. É uma emergência e precisamos agir com urgência”, diz um texto publicado no site do Fridays for Future no Brasil, chamando para a greve global.

Bezerra na mira

A Polícia Federal (PF) apontou nesta quinta-feira um suposto esquema criminoso envolvendo o líder de governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, indícios de pagamento de propina de até R$ 5,5 milhões ao parlamentar, quando o parlamentar era ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Acordos de colaboração premiada de três empresários implicaram o senador e seu filho, o deputado federal Fernando Filho, alvos de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (19), em Brasília, no Recife e em Petrolina (PE), cidade natal da família. Segundo a Polícia Federal, há diversos elementos de prova que indicam o recebimento dos valores, entre 2012 e 2014, pagos por empreiteiras, em razão das funções públicas exercidas pelos parlamentares. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou que a Mesa Diretora da Casa vai entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a operação da Polícia Federal

Previdência: Jereissati aceita uma de 77 emendas em novo parecer

O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), apresentou na manhã desta quinta-feira 19 à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) seu novo parecer em que acatou apenas uma das 77 emendas apresentadas à proposta no plenário da Casa. A mudança beneficia os servidores federais, estaduais e municipais que possuem remuneração variável. Após a leitura do parecer, a presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS) concedeu vistas coletivas e anunciou que o relatório será discutido e votado na próxima terça-feira, 24. A emenda acatada por Jereissati retira do texto ponto que obrigava os servidores que entraram antes de 2003 a contribuírem por 35 anos, no caso dos homens, e 30 das mulheres, para ter direito à totalidade de gratificação por desempenho, ou seja, que têm remuneração variável. Apesar de ter sido retirado do texto da PEC principal, a questão será tratada na chamada PEC Paralela, que retornou para a CCJ do Senado após ter sido discutida em plenário. A estratégia dos apoiadores da reforma vem sendo tratar as emendas em uma nova PEC, assim não fazendo com que a reforma principal precise ser analisada novamente pela câmara.

Maia diz que reforma tributária terá consenso entre Câmara e Senado

O presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia disse nesta quinta-feira 19 que é irrelevante o fato de a Casa ou o Senado votarem primeiro o texto de reforma tributária. Segundo Maia, como o assunto é tratado por proposta de emenda à Constituição (PEC), as duas casas obrigatoriamente terão que chegar a um texto único sobre o assunto. “Vamos construir, num diálogo com as duas casas, um texto único do Congresso Nacional. A PEC, diferentemente do projeto de lei, precisa ter o mesmo texto aprovado pelas duas casas. Então, a questão de quem vota primeiro ou depois é 100% irrelevante, todos terão seu protagonismo garantido quando a matéria for aprovada no plenário”, afirmou Maia.

Graduação em baixa

O número de ingressantes em cursos de graduação presencial no País em 2018 foi o menor dos últimos sete anos, mostra o Censo de Educação Superior. No ano passado, o Brasil tinha 2,07 milhões de calouros ingressando em cursos do ensino superior – o menor número desde 2011, quando foi registrado 1,91 milhão. Desde 2014, o ensino presencial vem perdendo ingressantes e os cursos na modalidade a distância, aumentando. No ano passado, de cada dez ingressantes no ensino superior, quatro foram para o Ensino a Distância (EAD). Nos últimos sete anos, a modalidade cresceu mais de três vezes – passando de 431,5 mil calouros, em 2011, para 1,37 milhão no ano passado. A expansão no EAD se deve sobretudo à rede privada. No ano passado, dos 2,86 milhões de ingressantes na rede particular, 45,7% haviam sido matriculados para essa modalidade de ensino.

OCDE prevê menor crescimento global desde crise de 2008

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu suas estimativas de crescimento econômico global para 2019 e 2020. Se concretizadas as previsões para este ano, será o menor patamar desde a crise financeira global, em 2008. Segundo a entidade, os principais motivos para o fraco desempenho em todo o mundo são as consequências da disputa comercial entre China e Estados Unidos, e do Brexit. De acordo com a OCDE, o crescimento mundial ficará abaixo de 3% neste ano, a 2,9%, o que representa 0,3 ponto porcentual a menos que na última previsão, de maio. Já em 2020, deve alcançar 3% (- 0,4 ponto frente às últimas estimativas), anunciou a organização. Segundo a entidade, que revisa seus dados quatro vezes ao ano, este será o menor crescimento mundial “desde a crise financeira, com riscos que continuam aumentando”, informou, em relatório.

Airbnb anuncia IPO para 2020

Depois de Uber, e WeWork, vem o Airbnb. A empresa de aluguel de imóveis para estadia temporária anunciou em comunicado nesta quinta-feira 19 que está planejando uma oferta inicial de ações (IPO) para abrir seu capital na bolsa em 2020. No comunicado breve, a empresa não deu mais detalhes sobre o assunto e não confirmou se já enviou a documentação necessária à SEC, comissão reguladora da bolsa de valores americana. Nathan Blecharczyk, cofundador do Airbnb, havia dito em março que a empresa estava se movimentando para um IPO e havia até mesmo uma expectativa de que a oferta acontecesse ainda neste ano. Criada em 2008 em São Francisco, nos Estados Unidos, o Airbnb vale cerca de 31 bilhões de dólares após mais de dez rodadas de investimentos. O Airbnb chegou a um valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares apenas quatro anos depois de sua fundação, ganhando o rótulo de unicórnio.

Irã: “não queremos guerra”

Os Estados Unidos ou a Arábia Saudita desencadeariam uma “guerra total” se atacassem o Irã, afirmou o ministro das Relações Exteriores do país, Mohammad Javad Zarif, em entrevista transmitida nesta quinta-feira 19 pelo canal norte-americano CNN. O chanceler iraniano, contudo, afirmou que seu país deseja evitar um conflito militar. “Não queremos guerra, não queremos entrar em um confronto militar. Pensamos que um conflito armado baseado em uma farsa é terrível, mas não temos medo quando se trata de defender nosso território”, disse Zarif. Estados Unidos e Arábia Saudita responsabilizam o Irã pelos ataques cometidos no sábado passado contra refinarias da petroleira saudita Aramco, a maior do mundo. O chefe da diplomacia iraniana reiterou que seu país não está envolvido nesses ataques, que foram reivindicados pelos rebeldes houthis do Iêmen, aliados de Teerã.