Greve dos caminhoneiros segue em 20 estados

São Paulo – Os caminhoneiros seguem em protesto em mais de 20 Estados do País contra a alta do diesel nesta quinta-feira, 24. Somente Acre, Amapá e Rio Grande do Sul não registram bloqueios, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Este é o 4º dia de manifestações que já afetam mais de 200 trechos de rodovias federais.

Em São Paulo, os postos do interior e do Vale do Paraíba começam a ficar sem combustível nas bombas. No Rio, o diesel não chegou às garagens de ônibus, e motoristas enfrentaram filas em vários postos. A paralisação também afetou a entrega dos Correios, que suspenderam temporariamente as postagens.

Após reunião com o governo na tarde desta quarta-feira, 23, a associação que representa caminhoneiros (Abcam) decidiu manter a greve.Ainda na quarta, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, anunciou que o governo fechou um acordo para eliminar a Cide incidente sobre o diesel. Mesmo com as negociações, os protestos devem continuar. No fim do dia, a Petrobras decidiu reduzir em 10% o valor médio do diesel comercializado em suas refinarias.