Greve de motoristas paralisa 24 linhas de ônibus em Guarulhos

São Paulo – Motoristas de 24 linhas de ônibus municipais e metropolitanos de Guarulhos, cidade da região metropolitana de São Paulo, entraram em greve no início da manhã desta terça-feira, 8. As linhas atendem pelo menos 64 mil usuários por dia.

De acordo com a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), a paralisação começou no início da madrugada quando os motoristas de cinco linhas da Viação Atual se recusaram a deixar a garagem.

As linhas paradas são 253 (Jardim Paraíso/Metrô Penha, via Avenida Guarulhos), 095 (Terminal Metropolitano Taboão/Metrô Bras, via Avenida Guarulhos), 591 (Jardim Paraíso/Metrô Penha, via rodovia Presidente Dutra), 590 (Jardim Paraíso/Metrô Penha, via Rodovia Ayrton Senna) e 595 (Terminal Metropolitano Taboão/Metrô Brás, via rodovia Presidente Dutra).

A EMTU afirma que solicitou reforços ao Consórcio Internorte para minimizar prejuízos aos usuários. Além do transporte metropolitano, outras 19 linhas municipais da viação Campos de Ouros também amanheceram paralisadas, segundo a prefeitura de Guarulhos. As linhas atendem pelo menos 59 mil pessoas e ainda não há previsão de quantos usuários foram afetados nesta manhã.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito, uma reunião entre a pasta e representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários no Transporte de Passageiros, Urbano, Suburbano, Metropolitano, Intermunicipal e Cargas Próprias de Guarulhos e Arujá em São Paulo (Sincoverg) foi realizada nesta manhã e foi estabelecido a possibilidade da paralisação terminar após o meio-dia.

O Sincoverg alega que os pagamentos dos vales-alimentação e das férias de cerca de 60 funcionários estão atrasados. O sindicato confirmou a reunião, mas não precisou quando será encerrada a paralisação.