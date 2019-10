Greenpeace protesta contra óleo no NE e ativistas são presos; veja fotos

1. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 1/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

2. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 2/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

3. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 3/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

4. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 4/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

5. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 5/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

6. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 6/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

7. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 7/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

8. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 8/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

9. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 9/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

10. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 10/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste

11. Ativistas do Greenpeace protestam após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 11/13 Ativistas do Greenpeace protestam após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam após vazamento de óleo no Nordeste

12. Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste zoom_out_map 12/13 Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste (Adriano Machado/Reuters) Ativistas do Greenpeace protestam no Palácio do Planalto após vazamento de óleo no Nordeste