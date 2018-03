Grace Mendonça evita comentar sobre crise entre Temer e Barroso

Brasília – A ministra da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça, disse que não poderia fazer comentários a respeito do recente imbróglio envolvendo o presidente Michel Temer e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, que essa semana – de forma inédita – solicitou a quebra de sigilo bancário do presidente.

“Isso eu não tenho o que comentar. Não compete à AGU fazer comentário em relação a isso”, disse a ministra, após participar de evento ao lado da primeira-dama Marcela Temer, em comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Única ministra do governo Temer, Grace fez um discurso no evento contando a sua trajetória e fez questão de agradecer ao presidente por ter a nomeado como ministra. Ao ser questionada se não havia uma sub-representação das mulheres no primeiro escalão do governo Temer, a ministra disse que “as mulheres vêm passando por um processo de ocupação de seus espaços”.

“Os dados e números revelam que temos ainda muito a trabalhar. O caminho é o trabalho mesmo, o estudo e a dedicação. Então, o fato de ter uma mulher de carreira à frente da AGU já é motivo de alegria. Sabemos que são passos dados para o fortalecimento do papel da mulher na sociedade. ‘Devagarzinho’ a mulher vai ocupando seus espaços”, disse.