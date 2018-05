Governo vai recuperar 441 prédios da União desocupados

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, informou hoje (14) que está em andamento um edital para a contratação de empresa para fazer a recuperação de 441 unidades habitacionais em prédios da União desocupados.

Segundo Baldy, o Ministério das Cidades trabalha com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ligada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na identificação de todos os edifícios que estão ocupados irregularmente ou desocupados para adequá-los à legislações municipais como residências.

“Os prédios antigos têm esse enorme desafio e não são simples as reconstruções ou reformas”, disse, explicando que é fundamental modernizar e adequar as edificações às normas de segurança e à legislação de cada município.

Baldy contou que esse estudo está sendo feito há quatro meses. “Investir nessas unidades habitacionais dentro dos centros urbanos nos facilita, porque as pessoas já estão na porta do trabalho, com todas as facilidades dos meios de transporte já existentes e fundamentalmente os equipamentos sociais, como escolas, creches, unidades de saúde, segurança pública, então não há mais investimentos adicionais necessários do governo federal”.

De acordo com o ministro, o deficit habitacional hoje no Brasil chega a 6,1 milhões de moradias. “A nossa meta são 650 mil novas moradias até o final do ano, quase 10% desse déficit”, disse. Ele lembrou que em 2017 o governo federal entregou 440 mil unidades habitacionais, por meio do Programa Minha, Casa Minha Vida.

