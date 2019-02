Governo quer leiloar três portos em 2013, dizem fontes

A presidente Dilma Rousseff anuncia amanhã um plano para atrair cerca de R$ 55 bilhões em investimentos em portos até 2030, que inclui leilões de três terminais já no próximo ano, segundo duas autoridades a par da discussão.

O programa visa ampliar a capacidade e reduzir os custos de cerca de 20 portos, disseram as autoridades, que pediram anonimato por não serem autorizadas a falar publicamente sobre o assunto antes do anúncio oficial. Segundo elas, os portos de Ilheus, na Bahia, de Manaus, no Amazonas e de Imbituba, em Santa Catarina, serão leiloados no próximo ano.

O porto de Imbituba, administrado pela Royal Transportes e Serviços Ltda, não terá concessão renovada e será novamente licitado para a iniciativa privada, disseram as fontes.

A presidente vai anunciar também a renovação de concessão de terminais portuários cujas concessões venceram ou estão para vencer, disseram as autoridades. Em troca, o governo vai exigir uma meta de investimentos e obrigar que os donos de terminais deixem outros operadores usarem seu espaço para operar carga. A ideia é acabar com o monopólio de vários terminais.

De acordo com estimativas do governo, o custo logístico poderá cair mais de 30 por cento quando houver maior integração entre rodovias, ferrovias e portos, disse uma das autoridades.