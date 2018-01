Governo pede aval para empréstimo de US$250 mi para ensino médio

Brasília – A Presidência da República enviou nesta quarta-feira ao Senado pedido de autorização para empréstimo de 250 milhões de dólares do Banco Mundial para apoio à implementação do novo ensino médio e ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, informou o Ministério da Educação nesta quarta-feira.

Segundo o MEC, o valor total compreende ações que serão realizadas nos próximos cinco anos, sendo que o desembolso dos recursos estará atrelado ao chamado Programa para Resultados.

“O Programa para Resultados vincula os repasses do empréstimo ao alcance de resultados educacionais com foco na equidade regional e socioeconômica, que serão medidos por indicadores a serem acordados entre o MEC e o banco”, afirmou o ministro da Educação, Mendonça Filho, em nota à imprensa.

“É por meio dele que o projeto pretende apoiar as secretarias estaduais e distritais de educação, com a transferência de recurso às escolas para a implementação do tempo integral”, acrescentou.