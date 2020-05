Governo nomeia nova presidente do Iphan

A diretora do Departamento de Desenvolvimento Produtivo da Secretaria Nacional de Integração Interinstitucional do Ministério do Turismo, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, é a nova presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (11) em portaria assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.

O cargo estava vago desde a passagem relâmpago da arquiteta Luciana Rocha Feres, em 2019. Sua nomeação foi feita em 11 de dezembro e cancelada no dia seguinte pelo então secretário especial da Cultura Roberto Alvim. Até aquele momento, e desde 2016, o órgão era chefiado por Kátia Bogéa, também dispensada por Roberto Alvim.

O Iphan é uma autarquia federal e foi criado em 1937 como responsável pela preservação e promoção dos bens culturais do país. Ele é um dos maiores órgãos da Secretaria Especial da Cultura e conta com 27 superintendências espalhadas pelos Estados, 37 escritórios técnicos e unidades especiais.

Pela Constituição Brasileira de 1988, entende-se o patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. O Iphan é vinculado à Secretaria Especial da Cultura, comandada pela atriz Regina Duarte, e a secretaria, por sua vez, é ligada ao Ministério do Turismo.

Larissa Rodrigues Peixoto Dutra assumiu o cargo no Departamento de Desenvolvimento Produtivo em fevereiro de 2019. Antes, ela atuava como chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo do Ministério do Turismo. No ano anterior, ela foi nomeada para exercer o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo.