Governo não tem que opinar, diz Marun sobre julgamento de Lula

Brasília – O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quarta-feira, 24, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, que não há razões para que o governo do presidente Michel Temer se preocupe com o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece hoje em Porto Alegre. “O governo não tem que opinar neste caso”, disse.

Para Marun, a avaliação é que o caso está sendo decidido na Justiça. “O nosso entendimento é que está sendo decidido na instância devida”, completou.