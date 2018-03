Governo libera R$ 600 mil para ajudar venezuelanos em Roraima

O Ministério do Desenvolvimento Social autorizou, nesta segunda-feira (12), o repasse emergencial de R$ 600 mil à prefeitura de Pacaraima para garantir ajuda a até 250 dos imigrantes venezuelanos que estão na região.

O município de Roraima fica na fronteira com a Venezuela e é uma porta de entrada para imigrantes que fogem da crise econômica e social no país vizinho. Entre janeiro e fevereiro de 2018, mais de 24 mil venezuelanos entraram no país pelo posto da Polícia Federal em Pacaraima.

A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União e prevê que o valor será depositado nas contas de Pacaraima em parcela única. A partir do recebimento dos recursos, a prefeitura terá 30 dias para apresentar um plano de trabalho com a “previsão de atendimento físico-financeiro e o cronograma de atividades com metas a serem atingidas” e deve gastar o montante em até 6 meses. Caso a prefeitura não envie o plano, o valor deverá ser devolvido ao governo federal.