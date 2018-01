São Paulo – O governo investiga o caso de um turista holandês que teria contraído febre amarela em Mairiporã, cidade localizada na Grande São Paulo.

A tarefa agora, segundo o Ministério da Saúde, é identificar o trajeto do turista europeu. No caso de ele ter passado por locais onde não há recomendação da vacina, a imunização de bloqueio pode ser estudada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.