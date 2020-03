Governo institui comitê de crise para tratar do coronavírus

O governo federal publicou hoje (16), em edição extra do Diário Oficial da União , um decreto presidencial que institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.

O comitê atuará de forma coordenada com o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional.

O comitê será coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, e terá a participação de 14 ministros de estado, além de outros membros a alta cúpula do executivo, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do Banco do Brasil Rubem Novaes.

O Comitê de Crise tem reunião marcada para as 10h desta terça-feira, 17. Segundo a Casa Civil, o comitê vai operacionalizar as atividades e acertar os processos de repasse de informações, além de definir as ações de cada ministério no enfrentamento ao coronavírus.

Pelo decreto de ontem, caberá ao comitê a articulação da ação governamental e o assessoramento ao presidente Bolsonaro sobre os desdobramentos da pandemia.

Nesta terça-feira, o Brasil registrou a primeira morte devido ao coronavírus, no estado de São Paulo. A última atualização do Ministério da Saúde registrou 234 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil.