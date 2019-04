Governo incentiva países “identificados com liberdade” a apoiarem Guaidó

“O Brasil acompanha com grande atenção a situação na Venezuela e reafirma o irrestrito apoio ao seu povo que luta bravamente por democracia”, diz o texto. “Exortamos todos os países, identificados com os ideais de liberdade, para que se coloquem ao lado do Presidente Encarregado Juan Guaidó na busca de uma solução que ponha fim na ditadura de Maduro, bem como restabeleça a normalidade institucional na Venezuela”, afirma em outro trecho.

Bolsonaro convocou uma reunião emergencial no Palácio do Planalto com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e com o vice-presidente, Hamilton Mourão, para discutir a situação da Venezuela.

Mais cedo, Mourão disse que há um temor de que os oposicionistas não tenham apoio das Forças Armadas da Venezuela que julgam ter e que os militares daquele país possam reagir, provocando grave confronto nas ruas. Para o general, é preciso aguardar as próximas horas para se saber exatamente o que poderá acontecer.