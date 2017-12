Governo exonera Gustavo Perrella no Ministério dos Esportes

Brasília – O governo do presidente Michel Temer deu continuidade às mudanças promovidas em cargos de segundo e terceiro escalão, que estão sendo feitas nos últimos dias, em meio às negociações para a votação da reforma da Previdência.

No Ministério dos Esportes, foi exonerado do cargo de secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor Gustavo Henrique Perrella Amaral Costa. Gustavo é filho do senador Zezé Perrella (PMDB-MG), ligado ao senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Para seu lugar, foi nomeado André Luis Argolo Ribeiro, atual diretor do Departamento de Futebol.

Foi nomeado ainda o diplomata Carlos Alberto Franco França para o cargo de chefe de Cerimonial adjunto do gabinete pessoal de Temer.

No Ministério da Justiça foi nomeado diretor de Políticas Penitenciárias Joel Amaral Júnior, que substitui Josué Filemom Ribeiro Pereira, exonerado.

No Ministério da Ciência e Tecnologia, foi exonerado o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, Jailson Bittencourt de Andrade. No Ministério das Cidades, foi nomeado Ériton Orlando de Oliveira Beckenkamp chefe de gabinete do ministro Alexandre Baldy.

O novo diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) será Fabiano Mezadre Pompermayer.

Na Secretaria Nacional de Juventude foi nomeado coordenador-geral de Políticas Setoriais Helber Augusto Reis Borges, que entra no lugar de José Antonio de Melo Filho, exonerado. Na Secretaria de Governo, foi nomeada Paula Araújo Corrêa para o cargo de assessora.