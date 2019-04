Governo está promovendo um desmonte total no Meio Ambiente, diz Marina

São Paulo – A ex-ministra do Meio Ambiente e ex-candidata à Presidência Marina Silva (Rede) disse nesta quinta-feira, (25), que o presidente Jair Bolsonaro promove um “desmonte total” na área do meio ambiente, e afirmou ser necessária uma grande mobilização contra o projeto apoiado pelo governo para extinguir a necessidade de licenças para boa parte das atividades agropecuárias e empreendimentos de infraestrutura.

“Tudo que está sendo feito é um desmonte” disse a ex-ministra, após participar de uma sessão de homenagem aos povos indígenas no plenário do Senado. “Nenhum governo em toda a história do Brasil, nem mesmo no tempo da ditadura militar, ousou o que está se tentando agora”, afirmou Marina.