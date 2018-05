Governo divulga número para caminhoneiros denunciarem abusos na greve

O governo divulgou na tarde de hoje (30) um número de telefone para os caminhoneiros denunciarem comportamentos abusivos de grevistas nas estradas.

Eles podem contatar as autoridades via Whatsapp caso estejam sendo impedidos por grevistas de seguir viagem. O número é o (61) 99154-4645.

A iniciativa foi anunciada mais cedo pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto.

“As pessoas poderão nos mandar registros de quem são esses criminosos que estão cometendo violências. No caso dos que estão sendo ameaçados e coagidos, repassaremos para as polícias para que possam, na medida do possível, se descolocar até o local”, disse. E completou: “Na forma de lei, vamos punir com rigor”.

Desde segunda-feira (28) governo deu por encerradas as negociações com os grevistas e entende que as entidades representantes da categoria já aceitaram o acordo e se desmobilizaram. No entendimento do governo, os caminhoneiros ainda parados o fazem por questões políticas, e não trabalhistas.

O governo negociou dois acordos com os caminhoneiros, o último deles fechado pelo presidente Michel Temer no domingo passado.

Temer acordou com a categoria uma redução maior por mais tempo: R$ 0,46 a menos nas bombas por 60 dias, além do fim da cobrança por eixo suspenso em todo território nacional, dentre outros pontos. Na última quinta-feira (24) o governo já havia fechado acordo, em 12 itens.