Governo disponibiliza R$1 bi ao Fies por meio de fundos constitucionais

Brasília – O governo vai usar os fundos constitucionais de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para financiar créditos no Programa de Financiamento Estudantil (Fies) no valor de 1,3 bilhão de reais, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

Serão usados 700 milhões de reais para financiar vagas em universidades no Nordeste, 234 milhões no Norte e 190 milhões no Centro-oeste, totalizando 120 mil vagas no programa.

Em cerimônia no Palácio do Planalto que marcou a despedida de Helder do cargo –o ministro sai na próxima sexta-feira para concorrer a uma vaga na Câmara–, o presidente Michel Temer aproveitou para fazer mais um resumo das realizações de seu governoe chegou a dizer que a política econômica foi um “sucesso absoluto”.

“Queremos um Estado eficiente e que promova o bem-estar da população. Nesses quase dois anos trabalhamos dia e noite para colocar o Brasil na rota do desenvolvimento”, disse Temer.