Governo define cronograma de leilões de energia para 2018

São Paulo – O governo federal estabeleceu oficialmente nesta segunda-feira um cronograma de leilões para contratação de energia elétrica em 2018, de acordo com portaria do Ministério de Minas e Energia no Diário Oficial da União.

Para 4 de abril está previsto o Leilão de Energia Nova A-4, que contratará novas usinas para entrada em operação a partir de 2022. Para o “segundo quadrimestre” do ano está previsto o Leilão de Energia Nova A-6, para projetos com entrega em 2024.

Um leilão específico para a contratação de usinas de fontes alternativas, como parques eólicos e solares, que chegou a ser cogitado pelo governo, ficou de fora do planejamento oficial para este ano.

Fora esses certames, para viabilizar novos projetos de geração, o governo também planeja promover dois leilões de compra de energia proveniente de empreendimentos de geração existentes.

Os dois leilões de energia existente, o A-1, e o A-2, deverão acontecer no quarto trimestre.