Governo decide investir em urânio

O governo pretende retomar a mineração de urânio no Brasil como estratégia para ampliar o programa nuclear, informa o jornal O Estado de S. Paulo desta segunda-feira. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ao jornal que essa é uma decisão política que será adotada. A expectativa é iniciar os trabalhos na mina do Engenho, em Caetité, na Bahia, até o fim deste ano. A exploração será feita pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil, mas podem ser fechadas parcerias com empresas privadas. O Brasil tem a sétima maior reserva de urânio no mundo.

Baleia Rossi à frente do MDB

Prometendo “renovação”, o MDB confirmou o deputado federal Baleia Rossi (SP) seu presidente, em convenção marcada pelas presenças de velhos caciques da legenda como o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira e os ex-ministros Moreira Franco e Alexandre Padilha. Em seu discurso, Rossi afirmou que o MDB precisa de uma identidade e mostrar que é “possível viver sem ser governo“. “Hoje precisamos escolher novas bandeiras. É preciso saber que é possível viver sem participar de governo porque somos muito maior do que isso”, afirmou Rossi, que sucede o ex-senador Romero Jucá.

Começa vacinação contra sarampo

Em parceria com os governos estaduais, distrital e municipais, o Ministério da Saúde inicia, nesta segunda-feira 7, a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo. Na primeira fase, que vai até o dia 25 de outubro, o público-alvo serão as crianças com idade entre 6 meses e 4 anos e 29 dias. A segunda etapa, de 18 a 30 de novembro, terá foco na população com idade entre 20 e 29 anos. Em entrevista coletiva, o ministro titular da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a prioridade para este grupo justifica-se porque, como provavelmente não receberam a segunda dose da vacina, seus filhos acabam apresentando um sistema imunológico mais vulnerável à doença. Além dos dois períodos, a campanha também destaca o dia 19 de outubro como o Dia D, para mobilização nacional.

Emergência por vazamento de óleo

O governo de Sergipe decretou no sábado, 5, situação de emergência devido ao aumento de danos ambientais causado pelo óleo de origem desconhecida que vem tomando as praias do Nordeste do País desde setembro. Um gabinete de crise foi criado no estado para acompanhar o caso e, na segunda-feira, 7, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é esperado para um voo sobre os locais atingidos e para trazer uma solução do governo federal para o problema que já dura duas semanas. O presidente Jair Bolsonaro acionou a Polícia Federal, as Forças Armadas e os institutos ambientais federais para investigar as causas e os responsáveis pelas manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste nas últimas semanas. Os órgãos terão que apresentar à Presidência em 48 horas os “dados coletados e as providências adotadas”.

Cem mortos no Iraque

Sete manifestantes foram mortos neste domingo em protestos contra o governo na capital do Iraque, Bagdá, nas mais recentes mortes em seis dias de confrontos que já deixaram mais de 100 mortos e milhares de feridos. O governo iraquiano intensificou os esforços para conter a exaltação popular que abalou Bagdá e várias cidades do sul do país desde a última terça-feira. Forças de segurança têm repreendido os comícios espontâneos de manifestantes exigindo empregos, melhores serviços e o fim da corrupção endêmica no país. Os atuais protestos são o desafio mais sério que o Iraque enfrenta dois anos após a vitória contra militantes do Estado Islâmico. A confusão chega em um momento crítico para o governo, que foi pego no meio da crescente tensão entre EUA e Irã na região. O Iraque é aliado dos dois países e anfitrião de milhares de tropas americanas, bem como poderosas forças paramilitares aliadas ao Irã.

Partido Socialista vence em Portugal

O Partido Socialista de Portugal, do atual primeiro-ministro, António Costa, venceu as eleições realizadas neste domingo no país com uma ampla vantagem sobre os adversários, mas insuficiente para conquistar a maioria no parlamento. Com 73,94% das urnas apuradas, segundo a Secretária de Administração Interna de Portugal, o Partido Socialista obteve até o momento 38% da preferência do eleitorado, seguido do Partido Social-Democrata (PSD), o principal de oposição, que vem com 30,85%. Caso a tendência se mantenha até o fim da apuração, Costa será obrigado a buscar apoios para voltar a governar, como já fez a quatro anos, quando recorreu aos demais partidos de esquerda do parlamento para assumir o cargo de primeiro-ministro em um pleito vencido pelo PSD.

Equador responde a protestos

O governo do Equador disse neste domingo (6) que realiza operações de controle para evitar o aumento dos preços em produtos básicos após medidas de austeridade do presidente Lenin Moreno, em meio a um protesto indígena que bloqueou várias estradas. As manifestações, que começaram de maneira na quinta-feira, se tornaram um desafio para o governo Moreno, que decidiu eliminar o subsídio ao diesel e gasolina extra – em vigor há décadas – na tentativa de reduzir um déficit fiscal volumoso. O protesto dos indígenas manteve várias estradas do país fechadas com pedras, paus e pneus pelo segundo dia consecutivo, segundo testemunhas, causando problemas na distribuição de combustíveis e gerando especulações sobre os preços dos produtos de consumo em massa.