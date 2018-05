Governo de SP anuncia acordo preliminar com caminhoneiros

São Paulo – O governador de São Paulo, Márcio França, anunciou na tarde deste sábado (26) um acordo preliminar com os caminhoneiros para desobstruir estradas.

O compromisso dos caminhoneiros é liberar a Rodovia Régis-Bittencourt,e por consequência o Rodoanel, até as 21 horas de hoje.

Em troca o governo estadual vai suspender cobrança de tarifa de pedágio para eixo elevado dos caminhões nas rodovias paulistas.

A cobrança seria suspensa a partir da meia-noite da terça-feira (29) se a categoria já estiver totalmente desmobilizada no estado.

Isso vai significar uma arrecadação de R$ 50 milhões a menos por mês e o governo vai conversar com as concessionárias.

“Quando tem vontade política sempre arranja um jeito de achar o dinheiro”, disse ele.

Também houve da parte do governador a garantia de que a redução do preço do diesel será garantida não apenas na Petrobras mas na bomba.

França também disse que Carlos Marun, da secretaria do Governo, está se dirigindo à cidade para participar da negociação.