Governo de São Paulo vai prorrogar quarentena contra coronavírus

O estado de São Paulo vai prorrogar o isolamento social contra a Covid-19. O Comitê de Contingência do Coronavírus está reunido nesta manhã para definir os detalhes do novo período de quarentena. Em seguida, eles se reunirão com o governador João Doria para decidir por quantos dias será estendido o distanciamento social e qual modelo será adotado.

São Paulo está sob medidas de isolamento social desde 22 de março. Até agora, o governador decretou períodos de 15 dias de quarentena. Somente serviços essenciais estão autorizados a funcionar.

O estado tem tido níveis diferentes de isolamento social. Há municípios em que a taxa de respeito à quarentena supera 60% e em outras, como a capital paulista, está difícil manter 50% da população em casa.

Desde o feriado da Páscoa o governo paulista tem reforçado o apelo para que a população respeite a orientação de ficar em casa. Os índices de isolamento social monitorados por operadoras de celulares mostraram que a adesão nos últimos dias não tem superado os 50%. O ideal seria uma taxa de 70%, segundo autoridades médicas, mas o governo estava considerando na última semana razoável um indicador entre 50% e 60%.

Ontem a prefeitura de capital informou que alguns hospitais municipais haviam atingido sua ocupação máxima de eleitos mesmo antes do estado atingir o pico da transmissibilidade do coronavírus, previsto para maio.