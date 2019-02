Governo Bolsonaro usa música de Sonic em vídeo; personagem reage

São Paulo — Nesta segunda-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro e o Sonic, o ouriço azul da Sega (empresa desenvolvedora de games), ganharam um inesperado ponto em comum: a trilha sonora.

A música de fundo de um vídeo do governo publicado no perfil do presidente no Twitter conseguiu causar uma reação até no perfil oficial do Sonic: “Hoje em: Lugares onde não esperávamos ouvir a trilha sonora do Sonic 2006“. Confira:

Today in "Places we didn't expect to hear the Sonic 2006 soundtrack": https://t.co/BKN5abp0gt — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) February 26, 2019

A situação causou surpresa de internautas, o que fez com que Sonic virasse o sétimo assunto mais comentado no Twitter entre os brasileiros. Veja alguns tuítes:

se você voltar pra 2006 e falar pras pessoas da época que estão jogando Sonic the Hedgehog (2006) que o presidente do brasil em 2019 vai fazer um vídeo ao som música tema do mesmo jogo as pessoas nao iriam acreditar https://t.co/Tts0TJyLXm — DavidOnze✨ (@davidonzitos) February 26, 2019

Brasil acima de tudo Sonic acima de todos pic.twitter.com/5gwstz9MI4 — Яods (@Rodryuken) February 26, 2019

A música foi usada no jogo Sonic The Hedgehog de 2006, na batalha final entre Sonic e o chefão e se chama “Solaris Phase 2“. O game é tido como um dos piores pelos fãs do mascote da Sega por conta das falhas e do enredo que conta até com uma princesa humana.