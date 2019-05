Governo Bolsonaro tem visão extremista e divisionista, diz Flávio Dino

Recife — O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), aproveitou a primeira visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Nordeste desde a posse para criticar o governo federal. De acordo com Dino, o presidente “paralisa o país”. “O Governo Bolsonaro tem uma visão sectária, extremista e divisionista”, afirmou.

Também presente no evento, o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), disse haver preocupação dos governadores da região com a efetivação do Plano de Desenvolvimento Regional, por conta da paralisação da economia brasileira.

“Popularidade não se relaciona com dinheiro, mas com capacidade de liderar”, afirmou Renan Filho.

Bolsonaro participa nesta sexta-feira, 24, de reunião do conselho deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).