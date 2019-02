39% dos brasileiros avaliam governo como ótimo ou bom, diz CNT/MDA

Da redação com Estadão Conteúdo e Reuters

São Paulo – O governo do presidente Jair Bolsonaro é bem avaliado por 38,9% dos brasileiros, de acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, quando o presidente se aproxima de completar dois meses no poder.

De acordo com o levantamento do instituto MDA, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), 11,2% avaliam a gestão como ótima e 27,7% avaliam como boa.

7,2% tem uma avaliação da gestão como ruim e 11,8% a consideram péssima. 29% a consideram regular e 13,1% dos entrevistados não souberam opinar.

Essa é a primeira pesquisa do instituto sobre a avaliação do governo Bolsonaro desde a posse do presidente em 1º de janeiro.

Ainda de acordo com o levantamento, 57,5% aprovam o desempenho pessoal de Bolsonaro na Presidência, enquanto 28,2% e 14,3% não souberam opinar.

Temer/Dilma

A maior parte da população brasileira considera que, até o momento, o governo de Jair Bolsonaro é melhor que o do ex-presidente Michel Temer.

55,4% acreditam que o atual governo está sendo melhor do que o antecessor, 24,3% acham que está sendo igual e 8,7% que está sendo pior. Outros 11,6% não souberam ou não quiseram responder.

Em relação ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff, 55,9% consideram que o governo Jair Bolsonaro está sendo melhor, 14,5% acham que está sendo igual e 19,4% acreditam que a gestão de Bolsonaro é pior do que a da petista. Outros 10,2% não souberam ou não quiseram responder.

As instituições nas quais o brasileiro mais confia, quando instados a escolher apenas uma, são Igreja (34,3%), Bombeiros (19,7%) e Forças Armadas (16%).

O MDA ouviu 2.002 pessoas entre os dias 21 e 23 de janeiro em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais.