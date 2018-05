Governo anuncia acordo com líderes dos caminhoneiros

São Paulo – O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou nesta quinta-feira que o governo fechou acordo com categorias de caminhoneiros para suspensão da greve nacional iniciada na segunda-feira por 15 dias.

Segundo Padilha, a Petrobras vai manter a redução de 10% no preço do óleo diesel pelos próximos 30 dias e vai assegurar periodicidade mínima de 30 dias para eventuais reajustes do combustível nas refinarias. Nos primeiros 15 dias, a estatal se responsabiliza pelos gastos. Nos próximos, haverá compensação financeira da União à estatal.

Segundo Carlos Marun (PMDB-MS), ministro da Secretaria de Governo, preço do diesel ficará congelado em R$ 2,10 até o final do Governo Temer. A política terá o custo mensal previsto em 700 milhões reais aos cofres públicos.

PIS-Cofins

Diante de erro tão grosseiro o projeto tem poucas condições de prosperar da forma que foi, infelizmente aprovado, diz Marun. No senado haverá uma outra roda de discussões.