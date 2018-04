Governadores e prefeitos deixam cargos de olho na eleição de outubro

São Paulo – As eleições 2018 se aproximam. Com elas, as ambições e a dança das cadeiras.

No Brasil, seis governadores já renunciaram aos seus cargos pensando em alçar voos maiores nas eleições de outubro. O mais ambicioso é Geraldo Alckmin (PSDB), que deixou o governo de São Paulo para tentar se eleger presidente (ele perdeu em 2006 diante de Lula).

Outros cinco governadores deixaram seus cargos para tentar uma vaga no Senado. É o caso, por exemplo, de Beto Richa (PSDB) no Paraná e Marconi Perillo (PSDB) em Goiás.

Dos seis governadores que deixaram seus cargos, três são PSDB, dois do MDB e um do PSD.

No troca-troca, o PSB se deu melhor e vai ganhar dois estados: Daniel Pereira assume em Rondônia e Márcio França assume em São Paulo. O partido tinha três governadores até então, os de Distrito Federal, Paraíba e Pernambuco.

No espectro direita/esquerda, dois estados trocam de cor: Rondônia perde Confúcio Moura do MDB e ganha Daniel Pereira do PSB. Já Santa Catarina perde Raimundo Colombo (PSD) e ganha Eduardo Pinho Moreira (MDB).

Estados

Veja quais governadores renunciaram:

Estado Quem era Por que vai sair Quem assume Goiás Marconi Perillo (PSDB) Concorrer ao Senado José Eliton Jr. (PSDB) Paraná Beto Richa (PSDB) Concorrer ao Senado Cida Borghetti (PP) Rondônia Confúcio Moura (MDB) Concorrer ao Senado Daniel Pereira (PSB) Santa Catarina Raimundo Colombo (PSD) Concorrer ao Senado Eduardo Pinho Moreira (MDB) São Paulo Geraldo Alckimin (PSDB) Concorrer à presidência Márcio França (PSB) Sergipe Jackson Barreto (MDB) Concorrer ao Senado Belivaldo Chagas (PSD)

Capitais

Nas capitais, os quatro prefeitos que renunciaram ao cargo vão tentar concorrer ao governo de seus estados.

O caso mais emblemático é o de João Doria (PSDB): mesmo prometendo cumprir os quatro anos de mandato, sai para disputar o governo e deixa o cargo para seu vice, Bruno Covas, também do PSDB.

Já o PT perdeu a capital Rio Branco (AC) com a saída de Marcus Alexandre. Assumiu Socorro Nery (PSB). Assim, o partido fica com nenhuma capital. É a primeira vez que isso acontece desde 1988.

Confira: