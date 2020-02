Governadores de Sul e Sudeste devem pedir ajuda da União para coronavírus

Governadores do Sul e Sudeste devem pedir ajuda do Ministério da Saúde para o enfrentamento ao novo coronavírus. Eles participam neste sábado, 29, em Foz do Iguaçu (PR), do quinto encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

Em carta, devem apoiar pedido de secretários de saúde para que o governo federal reforce os repasses para atendimentos de média e alta complexidade.

O presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), Alberto Beltrame, informou ao Estado que o pedido seria de R$ 1 bilhão. O valor seria dividido per capita. A ideia é usar o recurso para custear a instalação de leitos de UTI para atendimento de pacientes da nova doença.

O Ministério da Saúde afirma que poderá alugar até 1.000 kits de equipamentos para instalar leitos de UTI nos Estados. Os contratos serão feitos se houver demanda.

Segundo o Conass, apesar dos equipamentos fornecidos pelo ministério, os Estados teriam de custear equipes médicas, exames laboratoriais e a logística de montagem dos leitos. A carta dos governadores do Sul e Sudeste serviria como apoio político ao pedido dos secretários estaduais. Os governadores devem pedir também o envio de insumos e agilidade na contratação de kits para leitos de UTI.

O Ministério da Saúde publicou ontem contratos para compra de insumos como álcool em gel. A pasta também refez edital para compra de 24 milhões de máscaras, após acordo com a indústria. A ideia agora é que mais de uma empresa forneça as máscaras.

A expectativa é que governadores de outras regiões também deem apoio ao pleito, quando realizarem reuniões de seus fóruns.