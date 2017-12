Goldman diz que PSDB “nunca embarcou” no governo Temer

Daiene Cardoso, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente em exercício do PSDB, o ex-governador de São Paulo Alberto Goldman, disse na manhã deste sábado, 9, em Brasília que o partido “nunca embarcou” no governo Michel Temer e que, portanto, “não tem no que desembarcar”.

Em tom crítico, Goldman disse que se Temer foi eleito pela chapa petista em 2014, ele faz parte do ex-governo Dilma Roussef. “Ainda estamos vivendo o governo Dilma. Não elegemos Michel Temer”, afirmou.

O ex-governador disse que os ministros que ainda estão no governo permanecem por desejo de Temer e que a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, já deveria ter saído da função.

“Ela foi muito infeliz nas declarações dela”, avaliou Goldman, comentando o episódio em que a ministra solicitou um salário maior do que o teto constitucional. Goldman também destacou que a reforma da Previdência é uma bandeira antiga do partido e essencial para o País.

O tucano destacou que o PSDB não deve seguir necessariamente a postura que os demais partidos da base governista adotaram nos últimos dias ao obrigar os seus deputados a votar a favor da proposta.