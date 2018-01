Globo responde a críticas sobre Huck no programa do Faustão

São Paulo – A emissora de TV Globo respondeu às críticas que recebeu devido à participação do apresentador Luciano Huck no Programa do Faustão no último domingo.

A fala de Huck foi considerada um discurso político antecipado, e motivou até uma ação, aberta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico para promover uma personalidade.

Em nota, a emissora disse que sua política interna sobre eleições é “ainda mais rigorosa do que a lei”, e garantiu que qualquer membro da equipe que se candidatar terá que abrir mão de participar dos programas.

A Globo ainda disse que “não apoia qualquer candidato” e que vai se limitar a abordar o assunto em seus programas jornalísticos.

Veja a íntegra da nota

“A TVG cumpre rigorosamente a legislação eleitoral e tem uma política interna sobre eleições ainda mais rigorosa do que a lei. No período que antecede anos eleitorais, conversamos com diversos profissionais do nosso casting para relembrá-los sobre as regras que, entre outras restrições, impedem que contratados da emissora que desejem se candidatar permaneçam no ar em qualquer programa. A TVG reitera que não apoia qualquer candidato e que se limitará a realizar a cobertura jornalística das eleições de 2018, seguindo as regras de seus princípios editoriais.”