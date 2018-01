Gleisi Hoffmann inicia reunião do Diretório Nacional do PT

São Paulo – A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, iniciou na manhã desta quinta-feira, 25, a reunião do Diretório Nacional do partido na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que deve anunciar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato do partido à Presidência da República, nas eleições deste ano.

Ela já compôs a mesa com Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, líderes do partido no Congresso e os cinco governadores da sigla, Rui Costa (BA), Camilo Santana (CE), Fernando Pimentel (MG), Tião Viana (AC) e Wellington Dias (PI).

Lula foi recebido com gritos de “Brasil urgente, Lula presidente”.

Na quarta, o petista foi condenado em segunda instância no caso do tríplex do Guarujá pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).