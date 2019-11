Gleisi Hoffmann é reeleita presidente nacional do PT

A deputada federal Gleisi Hoffmann, líder da mobilização para a libertação de Lula, foi reeleita neste domingo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), duas semanas depois de o ex-presidente deixar a prisão.

Presidente do PT desde 2017, Gleisi obteve um novo mandato de dois anos com 71% dos votos, após um congresso nacional iniciado na sexta-feira para redefinir a estratégia do partido frente ao presidente Jair Bolsonaro.

O 7º Congresso Nacional do PT também discutiu possíveis alianças com vistas às eleições municipais de 2020.

Ao deixar a prisão, no último dia 8, Lula prometeu “continuar lutando pelo povo brasileiro” e criticou com dureza o governo Bolsonaro. Na última sexta-feira, na abertura do congresso do PT, defendeu sua posição frente ao Executivo: “Aos que criticam ou temem a polarização, temos que ter a coragem de dizer: nós somos, sim, o oposto de Bolsonaro.”