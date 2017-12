Gleisi diz que “perseguição” a Lula é “3ª fase do golpe”

Brasília – A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse que há em curso no País uma terceira fase do “golpe”: a tentativa de impedir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as próximas eleições e volte a governar o Brasil. “Isso a gente não pode permitir”, apelou.

Em evento com Lula na “Expocatadores”, em Brasília, a dirigente petista afirmou que o partido precisará de muita ajuda e questionou qual crime Lula cometeu.

Gleisi disse que o primeiro golpe foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o segundo foi a retirada de direitos e agora a ação judicial contra Lula. “A Justiça que queremos não é só a Justiça da toga, é justiça social”, afirmou.

Em um típico evento de campanha, Lula foi recebido na manhã desta quarta aos gritos de “guerreiro”, “fora Temer” e “volta Lula”. Quando era presidente da República, Lula costumava participar do evento de Natal com os catadores, em São Paulo.