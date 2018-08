Gleisi diz que Lula deu aval ao PT para definir vice

São Paulo – A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta sexta-feira, 3, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a ela que o que o partido decidir sobre a composição da chapa, ele “vai estar junto”. Gleisi afirmou, no entanto, que não discutiu com Lula a definição do candidato a vice-presidente na chapa.

“Não falamos de composição de chapa, ele nos disse que o que o PT decidir, vai estar junto. Claro que vamos ouvi-lo, mas não entramos nisso (a vice)”, disse Gleisi, quando questionada se o cargo foi oferecido à candidata do PCdoB, Manuela D’Ávila. “Como temos a possibilidade de encaminhar mais a frente e poder trazer outros partidos para coligação, acho que tem que fazer essa discussão quando tiver clareza disso.”

“Obviamente temos muita simpatia pela Manuela D’Ávila e queremos muito que PCdoB esteja junto conosco”, emendou Gleisi, que foi a Curitiba nesta tarde para visitar o ex-presidente carceragem da Polícia Federal, junto com o ex-prefeito Fernando Haddad e o tesoureiro do partido, Emídio Souza.

Questionada sobre se partido vai fazer a convenção nacional sem a definição da vice, a petista disse que o PT vai seguir a regra “que sempre seguiu”. “Vamos fazer a convenção. Se tivermos amadurecido até amanhã ou domingo a vice, vamos fazer. Se não tivermos, vamos delegar à nossa comissão executiva para decidir sobre a vice e as coligações na véspera da inscrição do presidente Lula (no TSE).”